Донецк, 5 августа, 2023, 13:19 — ИА Регнум. В районе Соледара на артёмовском участке фронта ВСУ при помощи FPV-дронов охотятся за автотранспортными средствами, в которых находятся российские бойцы и командиры. Об этом рассказал командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, украинская армия активно использует FPV-дроны для ударов по автотранспорту около Соледара, поскольку средняя стоимость такого дрона составляет около 45 тысяч рублей, при этом он может нанести значительный ущерб.

По словам российского бойца, ВСУ используют и сельскохозяйственные беспилотники, которые были переделаны под сброс мин, а также дроны, оборудованные системой сброса гранат.

«Сейчас перешли на охоту на командный состав дронами-камикадзе», — приводит РИА Новости слова командира.

По словам бойцов подразделения, российские военные используют против дронов средства РЭБ и противодронные ружья.

Как передавало ИА Регнум, в военной беспилотной технике наметилось развитие FPV-дронов (аббревиатура от First Person View — то есть «вид от первого лица»). оператор такого беспилотника благодаря очкам виртуальной реальности и видео с дрона получает полное ощущение того, что он сам летит вместе с ним. Оператор может наводить беспилотник на нужную точку, «лететь» на минимальной высоте, а также «облетать» препятствия, такой дрон с боеприпасом может влететь в форточку либо внутрь блиндажа противника.

В ночь на 4 августа Вооружённые силы России пресекли попытку ВСУ осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по объектам на территории Республики Крым. Отмечается, что десять БПЛА были уничтожены системой противовоздушной обороны. Ещё три дрона ВСУ удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

В России запустили производство дронов-камикадзе «Гастелло», при создании которых учитывались пожелания участников специальной военной операции. Коптер можно применять в тёмное время суток. В настоящее время собирающиеся на новой конвейерной линии дроны на 30% состоят из российских комплектующих, в частности корпуса и карбоновые рамы.