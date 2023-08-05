Донецк, 5 августа, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Украинское руководство относится к ресурсам страны лишь как к фишкам из игры «Монополия», не жалея жизни людей, промышленность и природные ресурсы, заявил 5 августа РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник, режим Зеленского, надо понимать, что эти люди, они воюют с нами не за родину, они воюют с нами за право потом со своей семьей уехать в Майами, Лондон, Берлин… И жить там долго и счастливо, богато», — отметил он.

Что касается ресурсов своей страны, добавил Гагин, то режим Зеленского относится к человеческим ресурсам, к земле, к промышленности, к ископаемым лишь как к фишкам из игры «Монополия».

Как передавало ИА Регнум, попытки ВСУ провести контрнаступление не приносят никакого результата, отмечал ранее Владимир Путин и руководители Министерства обороны. Украина несёт огромные потери как личного состава, так и техники, заявлял глава государства.

По данным Минобороны, Украина с начала так называемого контрнаступления в июне–июле потеряла уже более 43 тыс. военных.

Украинские врачи заявляют о колоссальном числе раненных военнослужащих ВСУ при контрнаступлении, сообщила 2 августа газета The New York Times. По данным издания, расположенные недалеко от линии боевого соприкосновения медицинские посты постоянно получают приток солдат, раненных в боях. Особенно много травм военнослужащие ВСУ получают в результате взрыва мин, отметили авторы публикации.