Киев, 5 августа, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Украина вряд ли сможет восстановить такой ядерный арсенал, который ранее был размещён на территории страны. Об этом заявил секретарь национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА Регнум

«То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно — его восстановить», — приводит его слова украинское издание «Страна».

Он отметил, что восстановить арсенал такого оружия не удастся не только по политическим вопросам, но и по технологическим.

«Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, — это сложная вещь», — уточнил он, добавив, что при этом есть государства, которые сами не обладают ядерным оружием, но им предоставляют его страны — члены НАТО.

Данилов отметил, что не может сказать, будет ли это работать в случае с Украиной, потому что это работа является сложной, ответственной и тяжёлой.

Как передавало ИА Регнум, как подчеркнул первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, он надеется, что в Вашингтоне ещё не потеряли окончательно голову и понимают, что Украина с ядерным оружием, пусть даже тактическим, — это «обезьяна с гранатой».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российские военные не просто отражают украинское контрнаступление, а предотвращают мировой конфликт, ведь в случае отторжения части российской территории Москва была бы вынуждена использовать ядерное оружие.