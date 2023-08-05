Москва, 5 августа, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Масштабные военно-морские учения флота России «Океанский щит — 2023» в Балтийском море развенчали фантазии об «озере НАТО». Об этом написал военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.

Михаил Голенков/РИА Новости

«Во время во многом бессмысленного саммита НАТО в литовском Вильнюсе в начале-середине июля воюющий альянс сделал ряд «решительных заявлений», фактически лишенных смысла», — написал автор.

В частности, в альянсе «пошутили» о том, что Балтийское море якобы является «озером НАТО», уточнил он.

«И хотя можно было бы ожидать, что члены возглавляемого США блока плохо разбираются в географии, что прекрасно объясняет, как они могли забыть о российских прибрежных районах на Балтийском море, Москва позаботилась о том, чтобы напомнить НАТО, что подобные утверждения ничего не значат, это не более чем самообман и фантазии», — говорится в материале.

Автор напомнил, что в акватории Балтийского моря со 2 августа стартовали военно-морские учения «Океанский щит — 2023», в которых приняли участие более 30 боевых кораблей и катеров, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил России, 20 судов обеспечения, около шести тысяч военнослужащих.

Он отметил, что многие на Западе хвастливо использовали термин «озеро НАТО», говоря о Балтийском море, но их постригло разочарование после такого большого российского военно-морского присутствия.

Как передавало ИА Регнум, во время учений «Океанский щит — 2023» будет проверена готовность сил Военно-морского флота к защите национальных интересов России в оперативно важном районе, а также слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками. Также будут отработаны мероприятия по перевозке войск и воинских грузов, по защите морских коммуникаций, по обороне морского побережья.