Севастополь, 5 августа, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в районе Севастополя, принимаются меры по его уничтожению. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА Регнум

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Принимаются все необходимые меры по уничтожению БПЛА. Ограничено движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно, отметил он.

Глава региона добавил, что флот полностью контролирует ситуацию, необходимости в эвакуации людей с пляжей нет. Снятие ограничений на движение водного транспорта ожидается после 13:00 по местному времени.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа ВСУ направили 13 БПЛА в Крым для совершения террористической атаки. Все аппараты были сбиты или подавлены средствами ПВО и РЭБ.

В Росморречфлоте ранее сообщили о пробоине, полученной танкером «Сиг» в Керченском проливе в результате, предположительно, атаки украинского морского дрона. Экипаж танкера проводит откачку воды, на повреждённом участке установят специальный пластырь.