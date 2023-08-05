Ниамей, 5 августа, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Захватившие власть в Нигере мятежники выбрали генштаба вооружённых сил, им стал генерал Мусса Салау Барму, который ранее возглавлял силы специального назначения ВС, сообщил 5 августа интернет-портал ActuNiger в Twitter.

David Zorrakino/Global Look Press

«Бригадный генерал Мусса Салау Барму назначен начальником генерального штаба вооруженных сил. Он — член «Национального совета по защите отечества» (CNSP)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Барму прошёл соответствующий курс подготовки в США.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента Мохамеда Базума. Возглавивший путч полковник Амаду Абдрамане пояснил, что военные выступили против лидера страны «из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления». Командование Вооружённых сил Нигера поддержало мятежников. Они объявили о прекращении полномочий послов Нигера во Франции, США, Нигерии и Того.

Посол Нигера в Париже Айшату Булама Кане заявил, что путчисты в Нигере с утра 4 августа держат президента Мохамеда Базума без воды и телефонной связи.