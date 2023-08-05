Исламабад, 5 августа, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Пакистана, глава оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имран Хан приговорён к трём годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. рупий (около 110 тыс. рублей), передаёт 5 августа местное издание Dawn.

Иван Шилов ИА Регнум Имран Хан

Суд признал бывшего премьера виновным в коррупции. По версии следствия, Хан получил от одной из местных компаний крупную взятку деньгами (5 млрд рупий, около 5,5 млрд рублей) и земельными участками за помощь этим бизнесменам по возбуждённому против них делу о коррупции.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Хан был задержан 9 мая в зале суда в ходе рассмотрения дела, возбуждённого против него по обвинению в продаже подарков, полученных от глав иностранных государств.

Руководители партии Хана назвали его арест незаконным и призвали сограждан к протестам. Столкновения протестующих с правоохранителями в ряде городов страны продолжались несколько дней. Хан был выпущен под залог.

Ранее против Хана и ряда его сторонников были также выдвинуты обвинения в терроризме. Это произошло после того, как 18 марта 2023 года в Исламабаде произошли столкновения между полицией и сторонниками «Движения за справедливость», сопровождавшими кортеж Хана.