Нижний Новгород, 5 августа, 2023, 11:52 — ИА Регнум. В Нижегородской области севший за руль пьяным сотрудник районного отдела полиции сбил подростка на скутере, сообщили 5 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

Отмечается, что за рулем автомобиля Nissan находился сотрудник муниципального отдела МВД России «Пильнинский».

«В отношении него сотрудниками ГИБДД составлен протокол по ч. 1 си. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)», — говорится в сообщении.

По данным МВД, вечером 4 августа на улице Ивлиева в селе Лопатино мужчина, двигаясь в попутном направлении, при обгоне совершил столкновение со скутером под управлением подростка 2009 года рождения. При ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован.

Устроивший аварию сотрудник полиции будет уволен и понесёт наказание в соответствии с законодательством, заключили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее суд поместил под стражу полицейского, который в пьяном виде совершил наезд на девушку-пешехода в Мытищах и скрылся с места ДТП.

ДТП с участием полицейского произошло вечером 11 мая на улице Сукромка. Управляя автомобилем «Киа Рио», он приблизился к зоне нерегулируемого пешеходного перехода, не снизил скорость и сбил девушку 2006 года рождения.