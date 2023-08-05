Канск, Красноярский край, 5 августа, 2023, 11:37 — ИА Регнум. В Канске Красноярского края число пострадавших от взрыва бытового газа увеличилось до 14, сообщили 5 августа в пресс-службе регионального минздрава.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/ТАСС

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

«За помощью в больницу обратились 14 человек. По-прежнему госпитализированы семь человек», — сообщили в ведомстве.

Среди обратившихся за помощью есть трое несовершеннолетних, добавили там.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа произошёл 4 августа в пятиэтажном жилом доме в городе Канске Красноярского края. ЧП произошло во время работ по замене трубопровода. По данному факту возбуждено уголовное дело. В городе был объявлен режим ЧС.