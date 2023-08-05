Москва, 5 августа, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил лётчика, ветерана Великой Отечественной войны Николая Кульпова со столетним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Кадр из видео Николай Кульпов

Глава государства отметил, что жизнь фронтовика является настоящим образцом преданного служения Родине.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны лётчик прошел боевой путь до Восточной Пруссии, где сражался «крылом к крылу» с французскими лётчиками авиаполка «Нормандия-Неман».

«Довелось Вам воевать и в небе над Кореей, где Вы также в полной мере проявили исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа», — говорится в сообщении.

Российский лидер выразил уверенность в том, что Николай Кульпов, как никто другой, понимает ценность подлинной дружбы и братства по оружию в борьбе за правое дело.

«Тем важнее Ваша многолетняя общественная и просветительская деятельность, направленная на сохранение исторической правды, на упрочение дружбы и взаимопонимания между народами», — подчеркнул он.

Путин пожелал ветерану благополучия, доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Путин заявил, что российские бойцы и их командиры сегодня сражаются в зоне специальной военной операции с прямыми последователями нацизма.

Путин подчеркнул, что нынешние и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне и понимать, какими разрушительными последствиями чревато любое попустительство национализму, антисемитизму и ксенофобии.

8 мая президент в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне.