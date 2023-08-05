Москва, 5 августа, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Бывший нападающий «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко написал, что сочувствует депутатам Госдумы, которым придётся пересесть с иномарок на отечественные «Аурусы». Сообщение футболист разместил в соцсетях.

Павел Бедняков/РИА Новости

Ранее президент Владимир Путин заявил, что всем российским чиновникам следует ездить на отечественных автомобилях. Он пояснил, что отверг предложение ряда министерств и ведомств о закупках автомобилей иностранного производства для своих нужд.

«Жалко депутатов, теперь им придётся ездить на «Аурусе» за 30 млн рублей. Таков закон», — написал Павлюченко в сториз Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Как сообщало ИА Регнум, после заявления главы государства председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что депутаты будут использовать отечественные автомобили «Лада», «Москвич» и «Аурус», а позднее и «Волги». Он отметил, что сам передвигается на «Аурусе», а в нерабочее время пользуется автомобилем «Москвич-3».

В компании АвтоВАЗ и на заводе «Москвич» подтвердили, что смогут обеспечить поставки автомобилей для нужд государственного сектора в необходимых объёмах.