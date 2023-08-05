Москва, 5 августа, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовят Тайваню участь Украины, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума [президенту США Джо] Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США», — написал Володин.

Спикер Госдумы назвал планы Байдена закупить оружие для Тайваня ошибкой, напомнив, что Белый дом планирует использовать для милитаризации острова средства, выделенные Украине.

Киевский режим не оправдал ожидания США и Вашингтон ищет спасения в новом конфликте, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа высказал мнение о том, что Украина никогда не будет полностью удовлетворена объёмом западной помощи, требуя увеличивать поставки. Шиа, слова которого приводит телеканал CNBC, отметил, что руководство Украины всегда будет не удовлетворено с точки зрения потребности, киевские власти всегда будут нуждаться в больших и больших объёмах помощи.