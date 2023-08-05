Москва, 5 августа, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Американским дипломатам следует обратиться в МИД России, если в Вашингтоне не могут понять требований Москвы, касающихся зерновой сделки. Об этом официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова написала 5 августа в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен заявил, что российская сторона должна прояснить требования по «зерновому» вопросу. Москва выдвинула ряд разных требований, но неясно, что будет считаться «успехом», который позволит возобновить зерновую сделку, сказал он.

«Ещё раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договорённости «Черноморская инициатива». Всё, что зафиксировано на бумаге, заверено генсеком ООН», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что представитель американского посольства может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями, если опубликованной на сайте ведомства информации для США недостаточно.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа Захарова, комментируя новый призыв Госдепартамента США к России с предложением вернуться к зерновой сделке, призвала власти в Вашингтоне и других западных столицах перестать лицемерить и лгать по вопросу о черноморской инициативе.

Кремль 17 июля объявил о приостановке участия РФ в соглашении. В МИД в тот же день заявили, что за прошедший год Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на деле так и не заработал, хотя свою часть сделки, которая касалась вывоза украинского зерна, РФ выполняла.