Вашингтон, 5 августа, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Американская атомная подводная лодка USS Florida зашла в порт Неаполь в Италии, следует из данных 6-го оперативного флота Соединённых Штатов.

Petty Officer 2nd Class Christin/Global Look Press

Подлодка несёт 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. В Неаполе находится штаб-квартира 6-го оперативного флота США.

Власти США располагают четырьмя такими подводными ракетоносцами. В июле она заходила на базу Суда-бей на греческом острове Крит.

Как сообщало ИА Регнум, ранее атомная подводная лодка США класса «Лос-Анджелес» USS Annapolis прибыла в Южную Корею.

Приход подводной лодки имеет цель усилить совместную оборону стран, а также участвовать в мероприятиях по обмену в честь 70-летия союза Вашингтона и Сеула.