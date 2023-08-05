Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Самолёт Airbus A330 повредил двигатель при столкновении с телетрапом в аэропорту Сочи. Воздушное судно прибыло из Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Виталий Аньков/РИА Новости

Инцидент произошёл 4 августа около 21:00 мск с бортом авиакомпании Nordwind. После выполнения рейса 4440 самолёт заруливал на стоянку и врезался в телетрап крылом и мотогондолой левого двигателя.

Специалисты выясняют причины произошедшего. Самолёт должен был вылететь в Новосибирск 5 августа в 04:40 по местному времени, но из-за ЧП борт заменили.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа в Иркутске самолёт авиакомпании S7, вылетавший в Якутск, столкнулся со стаей птиц во время разгона на взлётной полосе. Пилоты решили прервать полёт и вернуться в аэропорт, пострадавших не было.