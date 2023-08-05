Горловка, ДНР, 5 августа, 2023, 10:26 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими войсками Горловки погибла мирная жительница, сообщил 5 августа мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница Горловки. Светлая память», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа три мирных жителя из Старомихайловки, Донецка (Кировский район) и Ясиноватой были ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Второго августа в Донецкой Народной Республике после очередного обстрела ВСУ ранения получили семь человек, в том числе подросток.