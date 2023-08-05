Вашингтон, 5 августа, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Низкий уровень знания английского языка среди украинских пилотов стал проблемой для их обучения управлению истребителями F-16 западными союзниками Украины, в связи с этим языковые курсы будут начаты раньше самой программы тренировок. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, для потенциального участия в тренировочной программе были определены 32 украинских пилота, которых достаточно для двух эскадрилий.

В публикации отмечается, что при этом недостаточный уровень знания английского языка остается камнем преткновения.

По информации авторов статьи, из общего числа отобранных пилотов лишь восемь владеют иностранным языком на таком уровне, который позволяет им начать обучение на истребителях США сразу после того, как будет утвержден план обучения и получено формальное разрешение со стороны Соединённых Штатов.

Отмечается, что ещё 20 пилотов, которые лишь немного говорят по английский, могут начать языковые курсы в Великобритании в августе.

Издание предположило, что это может быть то, что президент Украины Владимир Зеленский имел в виду, когда говорил о начале обучения на F-16 в августе.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Politico написала, что в настоящее время нет окончательных договорённостей по некоторым вопросам об обучении пилотов ВСУ управлению американскими истребителями-бомбардировщиками F-16. Вашингтон и его союзники пока не пришли к единому мнению. Отмечается, что пока ни одна страна публично не обязалась предоставить самолёты Киеву.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что европейские союзники США надеются начать подготовку в течение лета, вероятнее всего, в Европе. Она добавила, что по вопросу поставок самолётов ей сообщить нечего.

Президент России Владимир Путин заявил 13 июля, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт.