Мадрид, 5 августа, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Форвард французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе близок к подписанию контракта с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Goal.com, ссылаясь на испанского журналиста Родриго Фаеса.

Federico Pestellini, via www. ima/Global Look Press Килиан Мбаппе

По его информации, ПСЖ и «Реал» согласовали переход футболиста. Парижскому клубу пришлось пойти на уступки, согласовывая трансфер, чтобы не потерять нападающего бесплатно летом 2024 года, когда у него закончится контракт.

«Стремясь нанять Килиана Мбаппе на протяжении нескольких лет, «Реал» должен завершить эту операцию в ближайшие часы», — говорится в сообщении.

Ожидается, что Килиан Мбаппе и испанский клуб подпишут долгосрочный контракт. Дебют Мбаппе в составе «Реала» может состояться 12 августа в матче с «Атлетико Бильбао» в рамках первого тура испанской Ла Лиги.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 24-летний нападающий и капитан французской футбольной сборной Килиан Мбаппе уведомил руководство «Пари Сен-Жермен» о том, что не хочет продлевать контракт, истекающий в конце следующего сезона. В 2017 году футболист перешёл в ПСЖ из «Монако» на правах аренды, а через год вошёл в состав команды за 180 млн евро. Эта сделка вошла в число самых дорогих в истории футбола.