Лондон, 5 августа, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Киев рискует потерять своих ключевых союзников, в том числе Великобританию и Польшу, из-за политических и военных ходов президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил обозреватель Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Последние несколько недель для украинского правительства были неспокойными», — отметил журналист.

По его мнению, ситуация для Киева оказалась довольно сложной, поскольку контрнаступление ВСУ провалилось, даже не прорвав российскую оборону, а Западу не понравились последние выпады Зеленского.

«Киев играет с огнем. Как бы ни были они раздражены, они рискуют потерять своих союзников», — резюмировал Бреттон-Гордон.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский получил «пощёчину» от Польши в виде продления запрета на экспорт украинских сельхозтоваров и реакции премьера Матеуша Моравецкого на вызов польского посла в украинский МИД, писало Politico.