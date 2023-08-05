Донецк, 5 августа, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Украинский пункт управления беспилотной авиацией уничтожили российские артиллеристы у посёлка Новодонецкого в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он рассказал, что гаубичная артиллерия уничтожила станцию РЭБ противника к западу от Золотой Нивы, миномётный расчет ВСУ к северо-западу от Новодонецкого и гранатомётный расчет — к северу от Урожайного в Волновахском районе.

«Огнём реактивной артиллерии уничтожен пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого и буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Новоивановки», — сказал ТАСС Чехов.

Кроме того, добавил начальник пресс-центра, подразделения воинской группировки не позволили противнику провести ротацию сил к северо-востоку от села Никольское. Прибывшие на ротацию украинские военные уничтожены.

Разведгруппа противника вскрыта и уничтожена миномётным огнем к северо-западу от села Приютное.

Как сообщало ИА Регнум, Чехов также проинформировал о поражении пунктов временной дислокации, мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Макаровки и Приютного.