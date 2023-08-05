Москва, 5 августа, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Причиной конфликта на Украине является утрата Соединёнными Штатами глобального господства и попытка Запада ослабить Россию, заявил бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Настоящая причина этой войны в том, что Америка теряет контроль. Она движется от кризиса к кризису, ее долг превысил $32 трлн», — сказал он РИА Новости.

Плас отметил, что, когда есть кредитор, который не в состоянии выплатить свой долг, «вот что происходит».

Вместе с тем Запад заинтересован в том, чтобы продлить этот конфликт.

«Россию всегда хотели поставить вне игры, разделить и победить её. При этом Россия никогда не стремилась завоевывать Украину, она не вторгалась в нее в 2014-м», — напомнил он.

Москва хотела защитить Донбасс, не Донецк и Луганск нападали на Киев, а наоборот. И эта «война длится уже восемь лет, но никто об этом не говорит», заключил Плас.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты и Украина начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности.

После разгрома ВСУ самым опасным сценарием развития ситуации будет ввод войск Польши на территорию Западной Украины. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.