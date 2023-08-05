Москва, 5 августа, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа в штабе объединенной группировки российских войск. Об этом сообщили 5 августа в оборонном ведомстве.

Кадр из видео

Шойгу и Мантуров провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа, говорится в сообщении.

Минобороны распространило видео с кадрами, сделанными на совещании. Из него следует, что в совещании принял участие начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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Как сообщало ИА Регнум, в начале июля Шойгу и Мантуров рассмотрели вопросы выполнения оборонзаказа в ходе совместного заседания коллегий Минобороны и Минпромторга. По итогам заседания были сформированы соответствующие поручения и поставлены задачи профильным органам военного управления, а также руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В начале июня Мантуров заявил, что отечественные предприятия выполняют гособоронзаказ почти на 100%. ОПК, по его словам, делает всё возможное, чтобы укладываться в график. Где-то работа идёт с опережением, а где-то заказы компенсируются за счёт поставок других образцов.