Москва, 5 августа, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили 5 августа в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вручение наград прошло в зоне СВО на краснолиманском направлении. Шойгу поблагодарил военнослужащих за выполнение боевых задач, поздравил с заслуженными наградами и вручил им за проявленные самоотверженность и героизм ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест и медали «За отвагу».

«Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем — живыми домой!» — сказал глава Минобороны.

Офицеры, проявившие личное мужество, награждены именным оружием — пистолетами Ярыгина. Один из них, командир штурмовиков с позывным Кубань рассказал, что получил пистолет за взятие трёх опорных пунктов противника. Отряд Кубани штурмовал опорные пункты противника в лесном массиве, бойцы взяли в плен девять украинских военнослужащих.

«Захвачены образцы вооружения и военной техники, документы, переговорные таблицы, радиостанции, что помогло нашим разведчикам», — сказал командир.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне проведения спецоперации и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева о текущей обстановке. Министр заявил о необходимости нанесения упреждающего огневого поражения при выбивании ВСУ с позиций.