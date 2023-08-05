Канск, Красноярский край, 5 августа, 2023, 07:53 — ИА Регнум. В Канске, где накануне произошёл в жилой многоэтажке взрыв бытового газа, объявлен режим ЧС. Об этом 5 августа сообщили в мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взрыв бытового газа

Отмечается, что режим ЧС к населению города не относится. Это делается для властей и городских служб.

По уточнённым данным, пострадали 13 человек. Из них семеро госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, межкомнатные перегородки, окна и двери нескольких квартир повреждены в результате взрыва бытового газа 4 августа в многоэтажном доме в Канске.

Из дома эвакуировали 200 человек, включая 20 детей. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 30 кв. метров в 18:15.

11 человек обратились к медикам после взрыва бытового газа в пятиэтажке в Канске. Семь человек госпитализированы, состояние двоих из них тяжёлое.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По данным следствия, взрыв произошёл при выполнении работ по замене трубопровода.