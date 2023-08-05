Новый, 528-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что в ночь на 5 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российский танкер в Керченском проливе, повреждено машинное отделение. Росморречфлот подтвердил в своем Telegram-канале, что российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки дрона ВСУ.

На борту судна находятся 11 человек, известили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска. Там же отметили, что экипажу, как и акватории, ничего не угрожает — разлива топлива не произошло.

Тем временем, советник главы Крыма Олег Крючков не подтвердил распространяемую в соцсетях информацию о взрывах в районе Крымского моста. Ранее о мощном придёте известил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, инцидент произошёл рядом с населённым пунктом Яковенково. Общественник написал, что после взрывов начался пожар.

Олег Крючков подчеркнул, что сигнал «Тревога» в районе Крымского моста из-за угрозы атаки объявляется не первый раз — иногда два, три раза в день. Но громкие звуки, которые слышали жители Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели. О временном перекрытии моста стало известно около полуночи. На восстановление движения ушло почти три часа.

Российские военные «продолжают одерживать важные победы», медленно продвигаясь на запад, нанося тяжёлые потери украинцам, написал обозреватель Доминик Сансоне в журнале The National Interest. По его словам, контрнаступление киевской армии может не достичь своих стратегических целей даже с использованием западного оружия.

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