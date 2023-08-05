Якутск, 5 августа, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев объявил в республике траур в связи со смертью первого президента Михаила Николаева.

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В оперштабе региона сообщили, что Айсен Николаев принял решение об объявлении траура с 5 по 8 августа.

Как сообщало ИА Регнум, Власти Якутии сообщили о смерти Михаила Ефимовича Николаева утром 5 августа. Политику было 85 лет.

Михаил Николаев был президентом республики десять лет — с января 1992-го по январь 2002 года.