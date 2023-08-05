Киев, 5 августа, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает россиян «азиатами». Об этом он заявил в эфире канала NTA.

President.gov.ua Алексей Данилов

Данилов заявил, что русским не присущи «взаимопомощь и уважение друг к другу», нет в них «человечности», как в украинцах.

«Я спокойно отношусь к азиатам, однако россияне — азиаты. У них совсем другая культура, совсем другое видение. Этим мы отличаемся от них. В этом наше ключевое отличие от них — человечность», — сказал Данилов.

Как сообщало ИА Регнум, поменьше развлекаться и больше работать следовало бы жителям Украины, многие сограждане расслабились, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук.

Многие украинцы «занимаются фигнёй», нужно больше работать и «меньше кайфовать», отметила Верещук.

Вице-премьер недовольна поведением жителей Украины и отрицанием конфликта, которые не способствуют успехам ВСУ.