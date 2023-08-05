Москва, 5 августа, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Вашингтон утверждает, что Москва не выполняет обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, пытаясь таким образом отвлечь внимание от собственных прегрешений. Так посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал статью заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, в которой говорится о невыполнении Россией своих обязательств по конвенции, якобы она сохраняет незаявленные запасы боевых отравляющих веществ (БОВ).

Mil.ru Анатолий Антонов

«Россия ликвидировала химарсенал ещё в 2017 году. В Вашингтоне и уж тем более в Госдепе это прекрасно знают. Администрация долгие годы кормила мировое сообщество обещаниями уничтожить БОВ, но выполнять поставленные задачи не торопилась. Оправдывалась тем, что проводит «деактивацию» боеприпасов наиболее безопасными методами. В результате химдемилитаризация США произошла со значительной задержкой — на избавление от 10% оставшихся вооружений Соединенным Штатам потребовалось более 10 лет», — указал Антонов.

Дипломат посоветовал представителям внешнеполитического ведомства поднять документы Организации по запрещению химического оружия, подтверждающие полное и успешное химразоружение России.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Организации по запрещению химического оружия заверили, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены. Последний запас химоружия, который оставался у США, был необратимо уничтожен в соответствии с КЗХО 7 июля 2023 года на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Блу Грасс в Кентукки. Гендиректор организации Фернандо Ариас поздравил все государства-участники и, в частности, США с этим крупным достижением для международного сообщества.