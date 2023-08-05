Киев, 5 августа, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Для европейских стран поддержка киевской власти западными союзниками обернулась экономическими убытками. Так считает украинский режиссёр Игорь Лопатенок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Режиссёр назвал провал западных экономик реальной платой за помощь украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Германия, Франция и Великобритания терпят убытки, а подверженная адским санкциям Россия поднялась на пятую позицию. Это реальная плата за помощь Зеленскому в уничтожении моих соотечественников-украинцев», — написал Лопатенок в Twitter.

Как сообщало ИА Регнум, Россия вошла в пятёрку крупнейших мировых экономик по величине ВВП, который рассчитан по паритету покупательной способности (ППС), обогнав при этом Германию и Великобританию.

ВВП России в 2022 году по паритету был равен $5,510 млрд, а к 2030 году может достичь $5,943 млрд. То есть рост составит 7,9%.

В тройку лидеров вошли Китай, США и Индия с показателями ВВП на уровне $31,559 млрд, $23,149 млрд и $15,875 млрд. На четвёртом месте расположилась Япония ($5,675 млрд).

ППС измеряют валовый внутренний продукт стран не в деньгах, а в наиболее востребованных потребительских товарах, например — в буханках хлеба или порциях риса.