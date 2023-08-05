Москва, 5 августа, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Бронированный поезд «Енисей» группировки Центрального военного округа за время проведения спецоперации участвовал в восстановлении более 300 км железнодорожных путей, сообщили 5 августа в Минобороны РФ.

Алексей Банников ИА REGNUM Бронепоезд на запасном пути

По информации ведомства, специальный боевой состав привлекается для проведения технической разведки, разминирования железнодорожной путей, а также для сопровождения гуманитарных грузов жителям освобождённых населённых пунктов.

Кроме того, бронепоезд оснащён комплексами беспилотной авиации, которые используют для воздушной разведки пути следования с целью предотвращения нападения диверсионно-разведывательных групп и обнаружения заминированного железнодорожного полотна.

За время спецоперации экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Силами военных железнодорожников Центрального военного округа восстановлено движение на участках длинной около 300 км, от неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 3 тыс. км путей, восстановлено семь малых и средних мостов, заключили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, работа железнодорожных войск в зоне СВО обеспечивает надёжное техническое прикрытие сети железных дорог и направлений воинских перевозок, заявил начальник главного управления железнодорожных войск Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Олег Косенков.

Четыре бронепоезда Вооружённых сил РФ «Амур», «Байкал», «Енисей» и «Волга», действующие в зоне специальной военной операции, успешно отразили все атаки украинских диверсантов, подчеркнули в Минобороны.