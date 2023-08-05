Москва, 5 августа, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Посольство Китая в Москве заявило о «жёстких и чрезмерных действиях» силовиков на российско-казахстанской границе в отношении граждан КНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Речь идёт об инциденте, который произошёл на границе 29 июля. Пять китайцев были не раз допрошены в течение четырёх часов, им отказали во въезде и аннулировали туристические визы.

Китайская дипмиссия изучила ситуацию и сделала представление МИД РФ, ФСБ и пограничной службе. В посольстве заявили, что подобное противоречит принципам китайско-российской дружбы, а также «тенденции дружественных гуманитарных обменов между странами».

Китайские дипломаты потребовали «объяснить причину инцидента, принять меры по устранению негативного влияния» и сделать всё, чтобы подобного не происходило.

Была установлена причина отказа в визе китайским туристам: «пункт назначения соответствующего заявления на получение визы гражданина Китая не соответствует фактическому месту назначения и нарушает соответствующие российские законы и нормативные акты».

Консульский персонал призвал РФ провести дополнительное расследование по данному факту.

Как сообщало ИА Регнум, китаянка пыталась вывезти из Приморья 20 советских орденов, представляющих культурную и историческую ценность, а также два офицерских кортика.

Женщина, намереваясь вывезти из России в КНР ценные вещи, спрятала среди одежды в чемодане и во внутреннем кармане дамской сумки 11 орденов Красной Звезды и девять орденов Отечественной войны, под подкладкой чемодана поместила два офицерских кортика.