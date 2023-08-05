Вашингтон, 5 августа, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Администрация Белого дома сделает всё возможное ради сохранения власти президента США Джо Байдена, уверен бывший американский лидер Дональд Трамп.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Смехотворное обвинение против нас — это не юридическое дело, а действие отчаяния в стремлении провалившегося и опозорившегося Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть. Они хотят сделать всё возможное, чтобы сохранить её», — сказал Трамп.

Ранее политик публично заявил о незаконности обвинений против него в попытках изменить результаты выборов 2020 года. Каждое из этих ложных обвинений могли выдвинуть два с половиной года назад, не дожидаясь середины выборов и лидерства Трампа по опросам. Все обвинения против себя Трамп назвал незаконными.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа сторонники и противники бывшего президента США Дональда Трампа собрались возле здания суда в Вашингтоне. Экс-глава государства прибыл сюда на заседание по делу о штурме Конгресса в январе 2021 года. Одни манифестанты призывали переизбрать Трампа в 2024 году, другие — требовали посадить по всем обвинениям.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал преследованием политического оппонента начавшийся суд над ним. Трамп перед посадкой в самолёт после заседания суда в Вашингтоне не стал отвечать на вопросы журналистов. Он сказал лишь, что преследование оппонента происходит из-за невозможности победить его.