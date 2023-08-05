Новороссийск, Краснодарский край, 5 августа, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Одиннадцать человек находятся на борту танкера, который получил повреждения в Керченском проливе после атаки ВСУ, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска.

Bsamp.ru Керченский пролив

По данным спасателей, людей с судна не снимали, пострадавших нет.

Также отмечается, что разлива топлива не произошло. Судно шло под флагом России, заключили в МСКЦ.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 5 августа атаковали танкер в Керченском проливе, экипаж находится в безопасности. В результате атаки не сильно повреждено машинное отделение судна. Для буксировки танкера выдвинулись два буксира.

Ночью 4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, которые осуществляют охрану внешнего рейда военно-морской базы.