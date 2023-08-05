Штат Нью-Йорк, США, 5 августа, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Оперная певица Анна Нетребко подала 4 августа в суд иск на «Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке и её генерального менеджера Питера Гелба. Она требует выплатить компенсацию в размере 360 тыс. долларов за отмененные выступления. О судебных тяжбах сообщает Washington Post.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Нетребко

Нетребко выставила обвинения в дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и клевете.

«Оперная дива требует возмещения ущерба в размере не менее 360 тыс. долларов. ссылаясь на потерю гонораров за выступления и репетиции», — отметило издание.

Автор, ссылаясь на помощников Анны Нетребко, написал, что «Метрополитен-опера» использовала оперную певицу «в качестве козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины».

«Метрополитен-опера», в свою очередь, выступила с заявлением о том, что иск певицы «не имеет под собой никаких оснований».

Как сообщало ИА Регнум, «Метрополитен-опера» должна будет выплатить более 200 тыс. долларов Нетребко за 13 выступлений, отменённых в 2022 году.

Нетребко после начала военной спецоперации сначала отказалась осудить действия российских властей, но затем, после того, как некоторые контракты с нею были разорваны, выполнила это условие. Тем не менее после «антивоенных» заявлений певицы договоры на проведение её концертов не были возобновлены.

Киев ввёл санкции в отношении Нетребко из-за того, что она отказалась публично осудить спецоперацию по денацификации Украины.