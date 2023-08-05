Вашингтон, 5 августа, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Отношения России и стран африканского континента противоречат западному нарративу об изгнании Москвы из мирового сообщества, говорится в материалах американского журнала Time.

Kremlin.ru Владимир Путин

Авторы статьи описали ситуацию в Нигере, который был последним прозападным оплотом в так называемой зоне «африканского пояса переворотов». Возникли опасения по дестабилизации всего региона после захвата власти в стране военными.

«Увидев, как нигерцы выходят на улицы с транспарантами в поддержку Путина и размахивают российскими флагами, многие в США и Европе ощутили беспокойство и тревогу. Эти кадры резко контрастируют с теми заявлениями, которыми кормят западную публику, — а ей очень часто говорят, что Владимир Путин стал «изгоем во всем мире», — написали авторы.

В издании отметили, как Россия многие годы сохраняет в Африке мощное дипломатическое присутствие, имеет большое влияние на континент. Доля импорта российского оружия в страны Африки с 2018 года составляет 40%. Также на позицию России на континенте оказывают поставки продовольствия. Обозреватели считают, что многим странам далеко до успехов Москвы в продовольственной сфере.

На Западе должны понимать, что возможны новые перевороты, аналогичные прошедшим в Нигере и Буркина-Фасо. Африканский континент постепенно сблизится с Россией и укрепит дружбу с Китаем из-за нежелания Запада поменять свою позицию, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Белого дома временно приостанавливают финансирование ряда программ зарубежной помощи, которые приносят выгоду правительству Нигера. При этом, по его словам, США продолжат оказывать жизненно важную гуманитарную и продовольственную помощь африканской стране. Вашингтон планирует продолжать поддерживать дипломатические контакты с властями Нигера, добавил Блинкен.

Посол Нигера в Париже Айшату Булама Кане сообщила, что путчисты в Нигере с утра 4 августа держат президента Мохамеда Базума без воды и телефонной связи. По её словам, мятежники ужесточают свои действия и пытаются деморализовать президента, но у Базума «сильный дух, он боец».

В ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента страны Мохамеда Базума. 30 июля руководители Экономического сообщества стран Западной Африки заявили, что, если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры.

Мохамед Базум через газету Washington Post обратился к властям США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.