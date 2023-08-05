Вашингтон, 5 августа, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Контрнаступление киевской армии может не достичь своих стратегических целей даже с использованием западного оружия. Об этом 4 августа написал обозреватель Доминик Сансоне в журнале The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Непобедимость Украины на поле боя предполагается как бесспорный вопрос исторической необходимости», — заявил автор.

Сансоне при этом отметил, что игнорируется тот факт, что российские военные «продолжают одерживать важные победы», медленно продвигаясь на запад, нанося тяжёлые потери украинцам.

Как сообщало ИА Регнум, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что распространяемая в докладах министерства обороны Великобритании информация, что киевская армия продвигается в своём контрнаступлении, не соответствует действительности.

Войска Украины с начала контрнаступления за июнь–июль потеряли более 43 тыс. человек и свыше 4,9 тыс. техники.

Отставной генерал-майор Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос считает, что киевские власти недооценивают всю мощь российских военных, а это, в свою очередь, приведёт к серьёзным последствиям.