Якутск, 5 августа, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Власти Якутии сообщили о смерти первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Политику было 85 лет.

Правительство Якутии Михаил Николаев

«Нет слов, чтобы выразить эту огромную утрату. До последнего дня Михаил Ефимович жил интересами людей. В нём сочетались принципиальность, сила, непреклонная воля и исключительная человечность, любовь к людям. И нет таких слов, которыми можно описать всё то, что Михаил Ефимович сделал для Якутии», — написал в соцсетях глава Якутии Айсен Николаев.

Михаил Николаев был президентом республики десять лет — с января 1992 по январь 2002 года.