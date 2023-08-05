Вашингтон, 5 августа, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Власти США временно приостанавливают финансирование ряда программ зарубежной помощи, которые приносят правительству Нигера выгоду. Об этом 4 августа заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Дипломат акцентировал, что временная мера не влияет на все программы помощи Белого дома иностранным государствам, действующие применительно к Нигеру.

«США продолжат оказывать жизненно важную гуманитарную и продовольственную помощи африканской стране. Помимо этого, Вашингтон намерен продолжать поддерживать дипломатические контакты с властями Нигера», — заверил Блинкен.

Выделение помощи, по словам госсекретаря, будет проводиться по мере того, как будет развиваться ситуация.

Как сообщало ИА Регнум, посол Нигера в Париже Айшату Булама Кане заявил, что путчисты в Нигере с утра 4 августа держат президента Мохамеда Базума без воды и телефонной связи.

В ночь на 27 июля группа военных в Нигере сообщила о госперевороте и свержении президента страны Мохамеда Базума.

30 июля руководители Экономического сообщества стран Западной Африки заявили, что, если в течение недели президент не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры.