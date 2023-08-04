Москва, 5 августа, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что обвиняемый по несколькими статьям политик Дональд Трамп может быть в итоги реально осуждён.

Gage Skidmore Трамп

Пушков в своём Telegram-канале написал, что «существует реальная угроза приговора Трампу».

Сенатор обратил внимание, что судья у обвиняемого — афроамериканка, принадлежащая к стану ультралевых либералов. Присяжные заседатели также могут быть «из их числа».

Политик процитировал американского коллегу Теда Круза, который заявлял, что «законы для них не имеют значения. Они ненавидят его».

Круз считает, что «риск того, что Трамп в итоге будет осуждён, очень велик».

Как сообщало ИА Регнум, сторонники и противники Дональда Трампа 3 августа собрались возле здания суда в Вашингтоне. Одни манифестанты призывали переизбрать Трампа в 2024 году, другие — требовали посадить по всем обвинениям.

Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия и будет считать возможный арест большой честью.

Суд 3 августа вынес решение не арестовывать бывшего президента США. Его отпустили под обязательство о явке и соблюдении законов. Следующее заседание по делу о вмешательстве в выборы назначено на 28 августа.

Трамп без явки в суд отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах. В общей сложности ему предъявили 40 обвинений по делу о вывозе секретной документации из Белого дома и сокрытии её в своей резиденции.