Симферополь, 5 августа, 2023, 02:26 — ИА Регнум. После нескольких сообщений об атаке беспилотника по танкеру группа спасателей из Новороссийска отправилась в район Керченского пролива, об этом ТАСС рассказали в Морском спасательном подцентре Тамани.

Kerch-most.ru Керченский пролив

В Морском спасательно-координационном центре города Новороссийска информацию о выдвинувшейся группе спасателей подтвердили.

Как сообщало ИА Регнум, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал о мощном взрыве ночью 5 августа в районе Крымского моста, рядом с населённым пунктом Яковенково. По словам общественника, после взрывов начался пожар.

Советник главы Крыма Олег Крючков подчеркнул, что власти полуострова не могут комментировать происходящее в Керченском проливе. Он уверенно заявил, что атаки Крымского моста и взрывов в его районе не было в ответ на распространяемую в соцсетях информацию о взрывах. Мост не пострадал, а жителей Крыма просят не нагнетать обстановку и не переживать.

Серия взрывов прогремела в городе Новороссийске в ночь на 4 августа. Службы экстренного реагирования зафиксировали информацию о взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако.