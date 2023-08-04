Прага, 5 августа, 2023, 02:30 — ИА Регнум. В кафе Cotton Club в Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав в Чехии официанты включили двум украинкам гимн России. О «происшествии» беженки рассказали в соцсетях, а СМИ подхватили скандальную историю.

MichaelGaida Кафе

Две украинки пришли в кафе и попросили пароль от Wi-Fi, официант ответил, что «интернет русский», а чуть позже включил российский гимн.

Девушки подумали, что их перепутали с русскими и попросили выключить «гимн страны-агрессора». Официанты на эту просьбу ответили смехом, но гимн выключили, а следом зазвучал сигнал воздушной тревоги.

Украинки подняли скандал в соцсетях и добились впоследствии увольнения официанта, а также снижения рейтинга кафе.

Как сообщало ИА Регнум, украинские беженцы пожаловались, что британцы заставляют их детей в школах изучать русский язык в рамках обязательных языковых проектов. Представитель школы указала, что в 2023 году педагоги сосредоточились на украинском языке, поэтому посчитали нужным и уместным уделить внимание и русскому языку.

В норвежском Бергене в отеле, где живут беженцы с Украины, в тяжёлом состоянии нашли 30-летнюю женщину. Её доставили в больницу, но спасти беженку не удалось.

Расчетливость украинских беженцев, нагло пользующихся поддержкой Польши, стала раздражать простых поляков, заявил председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.