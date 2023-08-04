Москва, 5 августа, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Новый рекорд установила температура поверхности воды в Мировом океане, сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.

ИА REGNUM Океан

«Температура поверхности океанов выросла до 20,96 градуса по Цельсию в пятницу, 4 августа», — говорится в публикации.

Предыдущий рекорд на уровне 20,95 градуса был поставлен в марте 2016 года.

Ранее ИА Регнум передавало, что доцент департамента экологической безопасности Института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что глобальное потепление привело к позеленению океанов из-за массового засилия фитопланктона, однако сейчас процесс цветения воды всё ещё носит сезонный характер, а потому пока нет сильной угрозы для экосистемы океанов.

Кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв, главный научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, автор книги «Парадоксы климата», считает, что из-за рекордных темпов потепления на Земле существуют риски затопления ряда территорий, и это не только островные государства, но и даже Санкт-Петербург. В России скорость глобального потепления выше примерно в 2,5 раза в сравнении со средней на планете, добавил климатолог.