Вашингтон, 5 августа, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Незнание английского языка среди украинских пилотов оказалось проблемой для их обучения западными союзниками на истребителях F-16. Поэтому обучение языку начнётся раньше самой программы тренировок. Об этом написала газета Politico.

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Отмечается, что отобрано 32 украинских пилота, которые будут управлять двумя эскадрильями. При этом большая их часть не владеет английским. Только восемь человек знают иностранный язык на том уровне, который позволяет им начать обучение.

Ещё 20 человек, которые «немного говорят на английском», смогут начать языковые курсы в Великобритании в августе.

Издание отмечает, что по-прежнему сроки начала фактического обучения так и не определены.

Как сообщало ИА Регнум, пока нет окончательных договорённостей по ряду вопросов об обучении пилотов ВСУ управлению американскими истребителями-бомбардировщиками F-16. Вашингтон и его союзники не пришли к единому мнению.

Ни одна страна публично не обязалась предоставить самолёты Киеву.

По мнению должностных лиц США, истребители поступят не раньше весны. Один из американских чиновников пояснил, что, возможно, к концу года некоторые пилоты будут выполнять учебные полёты.

На обучение украинских военных лётчиков потребуется более полугода. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен. Всё будет зависеть от их уровня владения английским языком и уже имеющегося опыта.