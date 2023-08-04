Москва, 5 августа, 2023, 01:35 — ИА Регнум. К московскому договору от 5 августа 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой уже присоединилось 131 государство. Россию могут вынудить нарушить договорённости в ответ на агрессивные действия со стороны Запада, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

«Московский договор 1963 года был первым шагом, позволившим начать переговоры по сокращению ядерных вооружений. Сегодня же всё изменилось — после начала СВО страны НАТО заявили, что желают нанести России «стратегическое поражение». Выходит, что Вашингтон открыто мечтает о нашем разгроме, выходит из всех договоров по разоружению, снабжает нашего противника военной техникой и в то же время желает проводить инспекции на наших ядерных объектах, при этом не пуская нас на свои объекты — это просто театр абсурда!», — передаёт РИА Новости слова эксперта.

По словам Мягкова, Москва может решиться на подземные ядерные испытания, которые не запрещены договором. США при этом не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) от 1996 года, который не разрешает и подземные испытания.

Историк убеждён, что все компоненты ядерной триады должны быть «наготове», поскольку сегодня противник не отказывается от планов хотя бы частично снизить российский ядерный потенциал.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Центр ядерного оружия США провёл статические огневые испытания баллистической ракеты lLGM-35A Sentine. Новая ракета призвана заменить имеющиеся на вооружении американской армии ракеты Minuteman III в качестве наземной и наиболее оперативной части ядерной триады США.

Россия и Китай выразили озабоченность наращиванием США ядерного потенциала. Москва и Пекин призывают Вашингтон прекратить подрывать международную и региональную безопасность, глобальную стратегическую стабильность в целях обеспечения своего одностороннего военного преимущества.