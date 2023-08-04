Кемер, Турция, 5 августа, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Отдых почти 70 российских детей в отели Турции организовал индивидуальный предприниматель, а не туроператор, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«68 детей пострадали от некорректных действий российской компании, которая отправила их на отдых в детский лагерь в Турцию. По заверениям родителей, компания не оплатила проживание детей в отеле, нет и обратных билетов. По сообщению компании, детей переселили из-за пожаров в Кемере», — пояснили в АТОР.

По словам родителей, они не получили ни маршрутных квитанций, ни ваучеров, ни других документов, подтверждающих организацию отдыха детей.

По сведениям вожатых, дети остановились в отеле Omorfi Garden Resort, откуда их выселили из-за отсутствия оплаты проживания в ночь со 2 на 3 августа.

Представитель компании «Колибри-тур» рассказал АТОР, что детей переселили из-за близости пожаров в Кемере и только после завтрака. При этом компания не смогла предоставить документы с подтверждением оплаты дальнейшего проживания детей в отеле. После длительного ожидания отдыхающих ребят переселили в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби. В пятницу, 4 августа, гостей уведомили о том, что номера проплачены только до 12:00 мск субботы, 5 августа, после этого детей выселят.

Родители говорят, что им обещали организовать обратный вылет для детей на 5 августа. По последним данным, скорее всего вывозить несовершеннолетних придётся за свой счёт.

В АТОР узнали, что родители подписали договоры на организацию отдыха детей в отеле в Турции с индивидуальным предпринимателем, а не через туроператора и не по договору об оказании туристических услуг.

Как сообщало ИА Регнум, дети приехали на отдых в Турцию 26 июля. При заселении в отель возникли проблемы с оплатой от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители покупали путёвки. Несмотря на это, детей разместили. Но, как рассказала мать одного ребенка порталу TourDom, спустя несколько дней, 1 августа, персонал ночью разбудил отдыхающих и выставил их на улицу.

В генеральном консульстве РФ в Анталье заявили, что группа российских школьников, которую выселили из турецкого отеля в Кемере, вернётся на родину в субботу, 5 августа. Билеты у них имеются, родители оповещены. Дети обеспечены жильём и питанием, никто не остался на улице, обстановка под контролем, добавили дипломаты.