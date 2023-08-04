Лондон, 5 августа, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что распространяемая в докладах министерства обороны Великобритании информация, что киевская армия продвигается в своём контрнаступлении, не соответствует действительности.

Mid.ru Андрей Келин

Дипломат сказал, что читал отчёты британского военного ведомства, где продолжается восхваление ВСУ. При этом уже доподлинно известно, что российские войска возвращают под контроль населённые пункты.

«Заявления минобороны Британии, которое продолжает говорить, что ВСУ продвигаются, неверно», — сказал Андрей Келин в интервью телеканалу CNN.

Войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тыс. человек и свыше 4,9 тыс. техники.

Как сообщало ИА Регнум, отставной генерал-майор Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос считает, что киевские власти недооценивают всю мощь российских военных, а это, в свою очередь, приведёт к серьёзным последствиям.

В Харьковской области после объявления воздушной тревоги поздним вечером 4 августа раздались взрывы.

Ранее воздушная тревога, помимо Харьковской области, была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения передового командного пункта группировки «Центр» заявил о необходимости нанесения упреждающего огневого поражения при выбивании ВСУ с позиций.