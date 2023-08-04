Вашингтон, 4 августа, 2023, 23:56 — ИА Регнум. В возрасте 83 лет скончался американский актёр Марк Марголис, известный по ролям в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя актёра.

IMAGO/Henry McGee/Global Look Press Марк Марголис

«Марк Марголис… сыгравший наркобарона в нашумевшем сериале «Во все тяжкие» и его приквеле «Лучше звоните Солу», скончался», — сказал он.

Причина смерти актёра не уточняется.

Марголис снимался в ролях второго плана в различных телесериалах. Среди его работ такие как «Уравнитель», «Тюрьма Оз», «Закон и порядок», «Расследование Джордан», «Блудливая Калифорния», «Квантовый скачок», «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу».

Роль Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие» принесла Марголису номинацию на премию «Эмми» в категории лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале и номинацию на премию «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале.