Краснодар, 4 августа, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Нижегородский «Пари НН» в матче третьего тура чемпионата России по футболу уступил в гостях «Краснодару». Встреча закончилась со счётом 0:1.

Виталий Тимкив/РИА Новости Игрок ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян

Автором единственного гола стал игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян, который на 29-й минуте реализовал пенальти. Ранее футболисты переиграли московское «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0).

Команда «Пари Нижний Новгород» в первом туре у себя дома уступила «Зениту» (0:2), через неделю клуб сыграл вничью с «Уралом» на его поле (0:0).

«Краснодар» с девятью очками занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский ФК с одним баллом находится на 13-м месте.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля ФК «Спартак» принимал соперников из «Балтики» на своём поле в Москве. По итогам игры команда набрала шесть очков и поднялась на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» начал сезон Российской премьер-лиги с двух подряд побед.

Российская премьер-лига состоит из 30 туров. Первый этап прошёл с 21 по 23 июля, заключительные матчи запланированы на 25 мая 2024 года.