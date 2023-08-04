Вашингтон, 4 августа, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Вашингтон ждёт от Москвы разъяснений о том, что Россия хочет в обмен на возобновление черноморской зерновой сделки. Об этом сказал глава санкционного управления Госдепартамента Джеймс О"Брайен.

Иван Шилов ИА REGNUM

Чиновник заявил, что хочет внести ясность в требования России в «зерновом» вопросе, отмечая, что ряд из них озвучен, но какие условия нужно соблюсти, непонятно.

«России необходимо разъяснить, чего она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора», — сказал О"Брайен журналистам.

Он добавил, что США готовы помочь с любым из этих вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, властям США и других западных стран следует перестать лицемерить и врать по вопросу о зерновой сделке, заявила 4 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый призыв к России от Госдепартамента США с предложением вернуться к сделке.

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США готовы сделать всё необходимое для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России в том случае, если Москва вернётся к участию в зерновой сделке.

Россия трижды продлевала срок действия сделки, при этом данные Москве обещания не выполнялись. О приостановке участия России в сделке в Кремле заявили 17 июля.

Президент России Владимир Путин отмечал, что соглашение не выполняло заявленных гуманитарных целей, а Украина и западные компании лишь зарабатывали на нём. Зерно и удобрения поставлялись не в нуждающиеся страны, а в подавляющем большинстве в развитые, Запад же не только не помогал в организации поставок в беднейшие страны, но и мешает России их осуществлять, указывал президент.