Киев, 4 августа, 2023, 23:02 — ИА Регнум. В Харьковской области после объявления воздушной тревоги поздним вечером 4 августа раздались взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

Подробности инцидента не приводятся. Сообщений от местных властей также не поступало. Известно о серии прозвучавших взрывов.

Ранее воздушная тревога, помимо Харьковской области, была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Как сообщало ИА Регнум, на краснолиманском направлении российские подразделения отразили две атаки ВСУ около двух населённых пунктов в ЛНР.

В ночь на 4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске.